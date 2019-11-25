У Раді пропонують усунути податкову дискримінацію для ФОПів

Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт, який має усунути податкову дискримінацію для ФОПів.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Красносільська, інформує БІЗНЕС із посиланням на "РБК-Україна".

Комітет розглянув податковий законопроєкт №2166 "Про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

"Йдеться про можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають доходу в певному звітному періоді. Це дуже давня дискусія", – розповіла Красносільська.

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У комітеті наголосили, що багато ФОПів сезонно припиняли свою діяльність саме через існуючу норму про необхідність сплати податку без отримання доходу. За словами нардепів, проєкт має усунути податкову дискримінацію щодо обов'язку сплати ЄСВ. Водночас депутати рекомендували Мінфіну надати висновок щодо цього проєкту.

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