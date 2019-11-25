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Вт., лист.
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Фонд держмайна прийняв на приватизацію ще 76 держпідприємств

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Фонд державного майна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств, таким чином до продажу погоджено 415 об'єктів.

Про це повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко в Facebook, передає БІЗНЕС.

"Обіцяли відкритість і прозорість – робимо це. Ще 76 держпідприємств підуть на прозору приватизацію", - написав Сенниченко.

Зокрема, Фонд додатково прийняв 76 позицій від 6 міністерств і відомств, які включають державні підприємства, єдині майнові комплекси і пакети акцій.

Найбільша кількість об'єктів отримали Міністерство розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерство інфраструктури. Серед переданих об'єктів є "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт" Усть-Дунайськ "," Інститут титану" і "Львівський державний ювелірний завод".

Нагадаємо, Мінекономіки ініціює передачу 339 держпідприємств на приватизацію.

приватизація держпідприємства ФДМ