Фонд держмайна прийняв на приватизацію ще 76 держпідприємств

Фонд державного майна прийняв на приватизацію ще 76 державних підприємств, таким чином до продажу погоджено 415 об'єктів.

Про це повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко в Facebook, передає БІЗНЕС.

"Обіцяли відкритість і прозорість – робимо це. Ще 76 держпідприємств підуть на прозору приватизацію", - написав Сенниченко.

Зокрема, Фонд додатково прийняв 76 позицій від 6 міністерств і відомств, які включають державні підприємства, єдині майнові комплекси і пакети акцій.

Найбільша кількість об'єктів отримали Міністерство розвитку, економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також Міністерство інфраструктури. Серед переданих об'єктів є "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт" Усть-Дунайськ "," Інститут титану" і "Львівський державний ювелірний завод".

Нагадаємо, Мінекономіки ініціює передачу 339 держпідприємств на приватизацію.