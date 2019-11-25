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Вт., лист.
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Лондон відмовив Uber у новій ліцензії

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Транспортне управління Лондона (Transport for London, TfL) відмовилося видати нову ліцензію сервісу онлайн-замовлення таксі Uber на надання послуг в британській столиці.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на The Guardian.

Таке рішення TfL ухвалило після того, як було зафіксовано більше 14 тис. порушень, пов'язаних з відсутністю страховок у водіїв таксі.

Компанія може оскаржити рішення регулятора протягом 21 дня. Uber зможе продовжувати роботу в Лондоні доти, поки суд не затвердить рішення транспортного управління.

Виконавчий директор Uber Дара Хосровшахі заявив, що це рішення було "просто неправильним" після реформ, проведених в компанії. "Ми розуміємо, що нас тримають на високій планці, як і повинно бути. Але це рішення TfL просто неправильне. За останні два роки ми докорінно змінили те, як ми працюємо в Лондоні", — наголосив він.

Як зазначається, вперше Uber позбавили ліцензії у 2017 році через побоювання з приводу безпеки пасажирів. Проте компанія продовжила надавати свої послуги, оскільки оскаржила рішення TfL і отримала тимчасову ліцензію на 15 місяців. У вересні 2019 року Uber знову отримав двомісячну відстрочку з випробувальним терміном до 25 листопада.

Зазначимо, що Лондон є одним з ключових ринків для Uber — у британській столиці компанія працює з близько 45 тисячами ліцензованих водіїв компанії.

Повідомляється, що 25 листопада під час попередніх торгів у Нью-Йорку акції Uber втратили в ціні 6,5%.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року компанія Uber Technologies Inc. запустила новий сервіс вертолітних пасажирських перевезень у Нью-Йорку — Uber Copter.

Довідка: Uber – американська компанія, що створила однойменний мобільний застосунок для пошуку, виклику та оплати таксі або приватних водіїв. Застосунок доступний у більш ніж 200 великих містах в 67 країнах світу. Компанія вийшла на український ринок в 2016 році. 



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