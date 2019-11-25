В Україні запустять два заводи з виробництва амарантового борошна

В Україні запустять два заводи, які вироблятимуть борошно з амаранту.

Про це повідомив голова Асоціації виробників амаранту та амарантової продукції Олександр Дуда, інформує БІЗНЕС із посиланням на АgroPolit.com.

За його словами, на ринку не вистачало цільнозернового амарантового борошна за помірною ціною. "Обидва підприємства, що будуть виробляти борошно, не мають органічного сертифікату. Але можемо надсилати на переробку сертифіковане органічне насіння амаранту", — зазначив Дуда.

Довідка: Щириця або амарант — рід трав'янистих однорічних рослин родини Амарантових. Щириця є перспективною білковою культурою: урожайність сягає 60 ц/га, містить до 35 % незамінних амінокислот; лізину в ній у 3-3,5 рази більше, ніж у білку пшениці; жирнокислотний склад близький до складу обліпихової олії. Також вона багата на вітаміни та мікроелементи, такі як кремній, цинк, мідь, магній. Продукти зі щирицею здатні зменшувати токсичний ефект радіоактивного опромінення організму.