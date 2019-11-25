business head ads

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

26
Вт., лист.
20 Нові матеріали

В Україні запустять два заводи з виробництва амарантового борошна

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

В Україні запустять два заводи, які вироблятимуть борошно з амаранту.

Про це повідомив голова Асоціації виробників амаранту та амарантової продукції Олександр Дуда, інформує БІЗНЕС із посиланням на АgroPolit.com.

За його словами, на ринку не вистачало цільнозернового амарантового борошна за помірною ціною. "Обидва підприємства, що будуть виробляти борошно, не мають органічного сертифікату. Але можемо надсилати на переробку сертифіковане органічне насіння амаранту", — зазначив Дуда.

Довідка: Щириця або амарант — рід трав'янистих однорічних рослин родини Амарантових. Щириця є перспективною білковою культурою: урожайність сягає 60 ц/га, містить до 35 % незамінних амінокислот; лізину в ній у 3-3,5 рази більше, ніж у білку пшениці; жирнокислотний склад близький до складу обліпихової олії. Також вона багата на вітаміни та мікроелементи, такі як кремній, цинк, мідь, магній. Продукти зі щирицею здатні зменшувати токсичний ефект радіоактивного опромінення організму.

завод амарант