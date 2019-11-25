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Вт., лист.
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Україна готова до лібералізації автоперевезень із Туреччиною на початку 2020 року

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Україна готова внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення та лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Туреччиною вже на початку 2020 року.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій за результатами робочого візиту до Лондона, де він провів зустріч із міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Джахит Тураном, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Під час зустрічі обговорили перспективи розвитку комбінованих перевезень двома країнами, співпрацю сторін у сфері авіаційного сполучення.

Криклій наголосив на тому, що Україна відкрита для інвесторів і зацікавлена в їхньому залученні у транспортну галузь, зокрема, найближчим часом запланована концесія портів, аеропортів, залізничних вокзалів та доріг.

Міністр заявив про готовність української сторони внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення та лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Туреччиною вже на початку 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Україна і Туреччина домовилися перейти на бездозвільну систему вантажних перевезень, внісши зміни до відповідної угоди. До моменту набрання чинності відповідних змін до Угоди сторони погодились, починаючи з 2019 року, здійснювати обмін додатковими дозволами для здійснення двосторонніх перевезень в необмеженій кількості, для задоволення потреб вітчизняних перевізників.

Туреччина Владислав Криклій автоперевезення