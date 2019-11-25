Мінцифри запускає сайт для вимірювання швидкості інтернету

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Відсьогодні ми запускаємо сайт https://broadband.gov.ua/...Сайт є прототипом майбутньої мапи інтернету України. Це – наш перший крок, надалі https://broadband.gov.ua/ буде постійно розвиватись та наповнюватись новою інформацією", — повідомили у Мінцифри.

Зазначається, що на цьому сайті кожен може розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює. "Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону. Це можна зробити як анонімно, так і залишивши свої дані" — розповіли в міністерстві.

Там зазначили, що у найближчі п’ять років планують забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.

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