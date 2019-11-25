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Вт., лист.
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У митниці проблема із закупівлями через блокування рахунків

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Рахунки ліквідованої Державної фіскальної служби щодня блокуються судовими позовами.

Про це розповів глава Державної митної служби Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, через блокування рахунків виникла проблема з оплатою одного з сканерів на митницю. "За останні три місяці було тільки два дні, коли ДФС могла щось оплатити, тому що її рахунки щодня блокуються різними судовими позовами. Тому у нас виникла проблема з оплатою останнього траншу, але тільки з технічних причин. Ми кожен день подаємо платіжки в Держказначейство. Але все буде добре", — сказав Нефьодов.

Нагадаємо, нещодавно Нефьодов презентував проєкт стратегії розвитку митниці.

митниця Максим Нефьодов