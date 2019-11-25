Герус звинувачує ДТЕК у шантажі через відключення Бурштинської ТЕС

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада оголосила про вимушений простій начебто через російський імпорт.
Про це йдеться у листі в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Олег Івахів у листі до голови Бурштинської міськради Роксолани Джури, інформує БІЗНЕС.
"Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція" АТ "ДТЕК Західенерго" повідомляє про введення з 22 листопада 2019 року вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повному припиненню діяльності ТЕС", — йдеться у листі.
Причиною такої ситуації Івахів назвав імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами, який начебто замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва "дешевої електроенергії вітчизняних АЕС" знизило ціни для ТЕС.
"В окремі дні поточного місяця (ціна на "ринку на добу наперед" — ред.) знижувалась до рівня 91 коп/кВт•год, що за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим", — стверджує він.
Керівник Бурштинської ТЕС переконує, що для запобігання тривалому простою ТЕС, потрібно зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, запровадити ринок допоміжних послуг (для плати станціям за готовність) та погасити заборгованість ДП "Енергоринок" перед компаніями.
Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус назвав цей лист шантажем.
Він наголосив, що, по-перше, Бурштинський енергоострів відєднаний від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і приєднаний до європейської системи. "Російська електроенергія туди не може попадати навіть теоретично. На жаль, людей дурять та обманюють", — написав Герус у Facebook.
По-друге, ціна електроенергії у Бурштинському острові на 20%-30% вища, ніж в О`єднаній енергетичній системі України.
По-третє, для Бурштинської ТЕС відкриті європейські ринки: Угорщина, Румунія, Словаччина, з якими вона з’єднана. "Вигравайте конкуренцію, виробляйте і продавайте туди електроенергію", — радить глава профільного комітету.
По-четверте, зараз бізнес-модель працює так, що шахта за завищеними цінами продає вугілля на ТЕС. "Шахта "Павлоградвугілля" прибуткова (прибуток від операційної діяльності за 9 місяців склав 7,9 млрд грн, рентабельність 32%), а ТЕС збиткові. Вихід простий — купувати вугілля на 100-200 грн дешевше. Рішення приймає головний офіс приватної компанії на Льва Толстого. Тому працівникам приватної ТЕС варто писати звернення туди своїм керівникам", — заявив Герус.
"Це боротьба не за людей, а за свою маржу, щоб була не 10-15%, а щоб і надалі 32% за рахунок нового підвищення тарифів. Але якщо країні важко, то справедливо пояси трохи затягнути всім, а не лише ФОПам. А країні непросто — за жовтень промисловість впала на 5%, обсяг виплавки сталі впав до найнижчого рівня за 29 років незалежності України. А на шантажі не зважайте, три області [Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області] гарантовано будуть мати електроенергію", — підсумував він.
Нагадаємо, на початку листопада Андрій Герус повідомив, що за час роботи нової моделі енергоринку тариф на електроенергію для непобутових споживачів Об’єднаної енергосистеми України знизився на 40-45 коп, або на 15-17% порівняно з липнем.
Довідка: Бурштинська теплова електростанція розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Входить до складу ПАТ "ДТЕК Західенерго".
З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об'єднаної енергосистеми України і працює у складі так званого "Бурштинського острова" (Закарпатська, Івано-Франківська та Львівська області) і паралельно з ОЕС європейських країн (UCTE).