Герус звинувачує ДТЕК у шантажі через відключення Бурштинської ТЕС

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада оголосила про вимушений простій начебто через російський імпорт.

Про це йдеться у листі в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Олег Івахів у листі до голови Бурштинської міськради Роксолани Джури, інформує БІЗНЕС.

"Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція" АТ "ДТЕК Західенерго" повідомляє про введення з 22 листопада 2019 року вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повному припиненню діяльності ТЕС", — йдеться у листі.

Причиною такої ситуації Івахів назвав імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами, який начебто замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва "дешевої електроенергії вітчизняних АЕС" знизило ціни для ТЕС.

"В окремі дні поточного місяця (ціна на "ринку на добу наперед" — ред.) знижувалась до рівня 91 коп/кВт•год, що за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим", — стверджує він.

Керівник Бурштинської ТЕС переконує, що для запобігання тривалому простою ТЕС, потрібно зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, запровадити ринок допоміжних послуг (для плати станціям за готовність) та погасити заборгованість ДП "Енергоринок" перед компаніями.

Водночас голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус назвав цей лист шантажем.

Він наголосив, що, по-перше, Бурштинський енергоострів відєднаний від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і приєднаний до європейської системи. "Російська електроенергія туди не може попадати навіть теоретично. На жаль, людей дурять та обманюють", — написав Герус у Facebook.

По-друге, ціна електроенергії у Бурштинському острові на 20%-30% вища, ніж в О`єднаній енергетичній системі України.