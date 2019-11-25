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Пн., лист.
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В Україні планується підписання трьох угод на $1,4 млрд

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Після продажу "Vodafone Україна" планується підписання ще трьох угод на загальну суму $1,4 млрд.

Про це у Facebook повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС.

"Перша угода за 90 днів — 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone", — написав Арахамія, коментуючи продаж "Vodafone Україна" азербайджанському оператору.

Також він повідомив, що до кінця року планується підписати ще три угоди на загальну суму в $1,4 млрд. Проте Арахамія не уточнив, про які саме угоди йдеться.

Нагадаємо, компанія Bakcell з Азербайджану придбала мобільного оператора "Vodafone Україна" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Давид Арахамія