В Україні планується підписання трьох угод на $1,4 млрд

Після продажу "Vodafone Україна" планується підписання ще трьох угод на загальну суму $1,4 млрд.

Про це у Facebook повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує БІЗНЕС.

"Перша угода за 90 днів — 734 млн доларів і мінус один російський оператор зв'язку в країні. Тепер можна користуватися Vodafone", — написав Арахамія, коментуючи продаж "Vodafone Україна" азербайджанському оператору.

Також він повідомив, що до кінця року планується підписати ще три угоди на загальну суму в $1,4 млрд. Проте Арахамія не уточнив, про які саме угоди йдеться.

Нагадаємо, компанія Bakcell з Азербайджану придбала мобільного оператора "Vodafone Україна" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.