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Володимир Чеповий

26
Вт., лист.
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Tesla отримала вже понад 200 тис. попередніх замовлень на новий пікап з бронекузовом

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Продажі нового електромобіля Tesla Cybertruck, вже отримали 200 000 замовлень.

Про це гендиректор Tesla Ілон Маск повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує БІЗНЕС.

За словами Маска, 42% замовлень надійшло на версію автомобіля з двома моторами, 41% - з трьома, і 17% - з одним мотором.

Нагадаємо, 22 листопада американська компанія Tesla представила свій перший електричний пікап Cybertruck. Cybertruck представили в трьох версіях: з одним, двома і трьома електромоторами. Старша здатна розігнатися до 96,6 кілометрів на годину за 2,9 секунди і може проїжджати на одному заряді до 805 кілометрів.Акумулятори дозволяють пікапу проїхати на одному заряді 650, 777 або 1295 кілометрів. Вантажопідйомність Cybertrack становить близько 1,5 тонни, він може буксирувати причіп вагою до 6,4 тонни.

Tesla Tesla Cybertruck