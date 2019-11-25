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В Україні хочуть скасувати інститут держреєстраторів

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В Україні планують прибрати посади державних реєстраторів з метою протидії рейдерству.

Про це під час "Земельного форуму" у Вінниці повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС із посиланням на Аgropolit.

"Державних реєстраторів не буде. Надто багато рейдерських схем провернуто через них. Зрозуміло, що схеми все одно придумають, за будь-якої системи. Але треба максимально ускладнити їхнє існування. А це можна зробити тільки тоді, коли все буде законно і прозоро. Щоби будь-хто в онлайн-режимі міг зайти на сайт і подивитись, що і як зареєстровано. А в разі порушення оформлення земельної ділянки або якоїсь невідповідності буде механізм блокування реєстрації", – наголосив Тимофій Милованов.

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Він зазначив, що уряд повністю перепрофілює Держгеокадастр. "У нього залишаться лише функції реєстрації. Плануємо, що це зменшить корупцію та "тіньові схеми", – розповів міністр.

Нагадаємо, Милованов презентував новий земельний портал (ВІДЕО).

 

ринок землі Тимофій Милованов