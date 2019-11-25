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Пн., лист.
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Контрабанда тижня: з України намагалися вивезти понад 62 тис. пачок цигарок

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На пункті пропуску "Порубне" в Чернівцях затримали фуру, яка намагалась вивезти 62 800 пачок сигарет українського виробництва.

Про це у Facebook повідомив керівник державної митної служби України Максим Нефьодов, інформує БІЗНЕС.

"Контрабанда тижня сьогодні не "імпортна", а "експортна". На пункті пропуску Порубне в Чернівцях затримали фуру, яка перевозила деревне вугілля. Це класичний ризиковий товар, тому зробили огляд. В мішках із вугіллям були сховані цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва, десь на 2,7 млн грн. Протокол, вилучення, штраф – все "по рецепту", – розповів Нефьодов. 

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