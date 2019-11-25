"Дивний ритуал": Держслужбовці уряду замість е-декларацій подавали паперові

Через застарілий регламент Кабінету міністрів державні службовці подавали паперові декларації, хоча за законом мали оформлювати їх в електронному вигляді.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Він нагадав, що ще у 2014 році було ухвалено закон "Про очищення влади". Згідно з ним, кожен претендент на державну посаду мав пройти перевірку і заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити.

У 2016 році паперові декларації змінили на електронні. "От тільки Кабмін не змінив регламент, за яким кадровики повинні відправляти запит на податкову. І ось уже кілька років у всіх держорганах України відбувається дивний ритуал. Кадрова служба готує по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляє офіційний запит на податкову службу. У відповідь податкова служба кожного разу офіційно відповідає, що взагалі-то паперові декларації на них ніхто не подає", — написав Дубілет.

Він запевнив, що постарається швидко зупинити "безглуздий документообіг у природі".

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