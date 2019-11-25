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Милованов звільнив зі свого міністерства ще 15 посадовців

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Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов звільнив 15 посадових осіб керівного складу колишньої структури Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це він повідомив  у своєму Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Перезавантаження влади... Відбувся черговий етап трансформації міністерства – прийнято рішення про звільнення 15 посадовців керівного складу структурних підрозділів, що становить 50% від попередньої структури (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України)", – написав міністр.

Зокрема, зміна керівництва відбулася в юридичному департаменті, департаменті міжнародного торгово-економічного співробітництва та євроінтеграції, департаменті стратегічного розвитку сектора оборони і безпеки, департаменті управління держвласністю, департаменті санкцій політиці, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів, а також секторі уникнення і виявлення коррпції та секторі забезпечення роботи держсекретаря міністерства (самостійні підрозділи).

Нагадаємо, Милованов влаштував чистки старих кадрів у своєму міністерстві.

звільнення МЕРТ Тимофій Милованов