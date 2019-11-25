Інвестори звернулися до Зеленського через ситуацію навколо об`єктів "Укрбуду"

Інвестори, які придбали житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського з проханням посприяти у вирішенні ситуації з призупиненням будівництва об`єктів.

Про це йдеться у петиції, оприлюдненій на сайті глави держави, інформує БІЗНЕС.

"Ми, понад 13 000 сімей інвесторів з Києва та багатьох інших населених пунктів України, які придбали житло в 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою Державної будівельної корпорації "Укрбуд", вкрай занепокоєні критичною ситуацією, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4-х місяців, починаючи з липня 2019 року (призупинення будівництва та перенесення строків введення в експлуатацію об'єктів на рік і більше), неспроможністю забудовника виконувати взяті на себе зобов'язання та маємо підозру про розкрадання мільярдів гривень інвесторів з використанням імені державної корпорації", — йдеться у зверненні.

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Інвестори також не виключають розкрадання мільярдів гривень з використанням імені держакорпорації. При цьому зазначається, що багаторазові спроби отримати пояснення ситуації від керівництва "Укбуду" та компаній-підрядників були проігноровані.

Тому автори петиції закликають президента Зеленського особисто долучитися до врегулювання кризової ситуації, створивши робочу групу з представників Офісу президента, Кабміну, КМДА, ДАБІ, "Укрбуду", ТОВ "Укрбуд Девелопмент", ТОВ "ФК "ЖИТЛО-КАПІТАЛ" та представників ініціативної групи інвесторів.

Також вони просять главу держави ініціювати створення робочої групи при Кабміні та особисто провести установче засідання задля запобігання незворотних руйнівних наслідків на ринку нерухомості України.

На сьогоднішній день петиція зібрала 611 голосів із 25 тис. необхідних.

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