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Як змінилася вартість ТОП-15 світових брендів за 19 років (ВІДЕО)

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Консалтингове агентство Interbrand продемонструвало динаміку вартості брендів 15 найбільших світових компаній за період з 2000 по 2019 роки.

Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі агентства, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, на графіку представлені наступні бренди: Google, Apple, Nokia, McDonalds, Coca-Cola, Marlboro, Mercedes-Benz, Intel, Ford, HP та інші.

Нагадаємо:

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