Як змінилася вартість ТОП-15 світових брендів за 19 років (ВІДЕО)

Консалтингове агентство Interbrand продемонструвало динаміку вартості брендів 15 найбільших світових компаній за період з 2000 по 2019 роки.
Відповідне відео оприлюднено на YouTube-каналі агентства, інформує БІЗНЕС.
Зокрема, на графіку представлені наступні бренди: Google, Apple, Nokia, McDonalds, Coca-Cola, Marlboro, Mercedes-Benz, Intel, Ford, HP та інші.
Нагадаємо:
- У травні 2019 року оприлюднили динаміку розвитку 10 найдорожчих компаній світу за останні 22 роки.
- У серпні 2019 року в мережі оприлюднили динаміку розвитку світового експорту за останні 58 років.