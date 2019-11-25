"Vodafone Україна" продали азербайджанскій компанії за $734 млн

Компанія Bakcell з Азербайджану придбала мобільного оператора "Vodafone Україна" за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт МТС.

"У рамках угоди, МТС через свою дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері ПрАТ "ВФ Україна", за $734 млн, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 млн. Передача акцій пройде найближчим часом", – розповіли в компанії.

У Vodafone заявили, що зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками і контрагентами.

"Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", – заявили у "Vodafone Україна".

Нагадаємо:

9 жовтня в АМКУ повідомили, що отримали заявку на купівлю ПрАТ "ВФ Україна", яке входить до портфелю активів МТС. За даними ЗМІ, заявку подав азербайджанський телеком-оператор Bakcell, яка охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

11 жовтня керівництво "Vodafone Україна" повідомило про відсутність конкретних рішень щодо продажу оператора.

24 жовтня АМКУ дозволив азербайджанській компанії купити "Vodafone Україна".

Довідка:

Компанія Bakcell — оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB. Bakcell охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

"Vodafone Україна" — другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні. У 2018 році компанія скоротила чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн.

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B.V. та є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.