ФРУ закликає Мінекономіки зібрати нараду щодо виплати компенсацій за сільгосптехніку

Федерація роботодавців України (ФРУ) закликає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провести термінову нараду щодо реалізації державної програми підтримки вітчизняного сільгоспмашинобудування у поточному році та її пролонгації у 2020-му.

Відповідну заяву оприлюднив у Facebook голова Ради ФРУ Дмитро Олійник, інформує БІЗНЕС.

Зустріч пропонується провести за участі представників колишнього МінАПК, ФРУ, Національного комітету з промислового розвитку, промислового та аграрного бізнесу.

За даними Федерації, із виділених у 2019 році 681,7 млн грн на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва не реалізованими залишаються близько 40 млн грн. При цьому сільгоспвиробники надали документи лише за жовтень поточного року для отримання компенсації в розмірі 180 млн грн.

У ФРУ наголошують, що скорочення або повне згортання програми часткової компенсації вартості вітчизняної сільгосптехніки та обладнання призведе до падіння попиту на неї з відповідними наслідками для виробників, а також поставить під сумнів реалізацію плану уряду щодо забезпечення зростання української на 40%.

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