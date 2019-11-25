За вихідні: місія МВФ поїхала ні з чим, додаток "Дія" на виході та 900 млн євро на дороги

Місія МВФ поїхала з України ні з чим

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) офіційно завершила свою роботу в Україні.

Відповідну заяву зробив її керівник Рон ван Роден, інформує БІЗНЕС з посиланням на заяву МВФ.



"Команда фахівців МВФ провела конструктивні й плідні обговорення з представниками влади України. Місія МВФ віддала належне суттєвому прогресу, який був досягнутий в останні кілька місяців на шляху розвитку реформ і дотримання виваженої економічної політики. Місія досягла помітного подальшого просування в дискусіях про заходи і реформи, які могли б лягти в основу нової програми, підтриманої МВФ. Серед таких кроків – заходи в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, так само як і реформи, спрямовані на поліпшення бізнес-середовища, посилення верховенства права та нарощування економічного зростання. Дискусії триватимуть наступного тижня", – йдеться в заяві.

У свою чергу, прем'єрміністр України Олексій Гончарук зазначив, що перемовини з МВФ були конструктивними. "Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці", – сказав очільник уряду.

Нагадаємо:

До кінця року Мінцифри презентує додаток "Дія"

Міністерство цифрової трансформації до кінця поточного року обіцяє представити додаток "Дія" в рамках проєкту "Держава в смартфоні".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує БІЗНЕС.

"Вже зовсім скоро, вже в грудні (у листопаді ми вже закінчимо розробку), ми презентуємо мобільний додаток, який буде називатися "Дія", в народі – держава в смартфоні", – сказав міністр.

Перші проєкти, які вже будуть в смартфоні – це водійські права і техпаспорт на автомобіль. "І досить скоро, вже в наступному релізі, будуть електронні студентські, електронні посвідчення пенсіонера. І потім почнеться ера трансформації електронних послуг у смартфон. Почнемо ми, напевно, з прописки електронної, зміни місця реєстрації, отримання пенсії тощо", – повідомив Федоров.

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У грудні також буде представлений електронний кабінет забудовника. "Це коли людина хоче щось побудувати, вона зможе подати документи, сповістити державу про те, що він почав будівництво в електронному форматі і без участі жодного чиновника. Таких послуг в світі не дуже багато. А ми починаємо з таких послуг. Тому це дуже приємно. І це по суті наші перші кроки", – наголосив міністр.

Проте він зазначив, що головна мета наразі – покрити інтернетом всю Україну і оцифровувати на 100% усі електронні послуги.

Нагадаємо:

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував проєкт "Держава у смартфоні", який дозволить кожному громадянинову за допомогою телефону контролювати владу та її дії.

Предстаники Європейської Бізнес Асоціації запропонували владі своє бачення реалізації проєкту "Держава у смартфоні".

У липні в Європейській Комісії повідомили, що готують міжнародний проєкт допомоги Україні розміром 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного уряду.

На початку вересня президент Володимир Зеленський встановив дедлайн щодо цифровізації економіки. Зокрема, до січня 2020 року доручено затвердити план з дерегуляції та переведення надання дозвільних документів в електронну форму. Також в електронний вигляд мають бути переведені топ-30 найбільш популярних сервісів для громадян і бізнесу. Крім того, для реалізації проєкту "Держава у смартфоні" президент запропонував провести повний аудит державних реєстрів.

Міністерство цифрової трансформації планує за 3-5 років провести цифрування всіх послуг в Україні.

ЄБРР та ЄІБ виділять 900 млн євро на українські дороги

Прем’єрміністр Олексій Гончарук у рамках візиту до Лондона підписав два документи на 900 млн євро щодо проєкту співфінансування Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку будівництва та реконструкції українських доріг.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

Йдеться фінансування реконструкції автошляху М05 Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова.

"Ми підписали два документи на загальну суму 900 млн євро, які підуть на реконструкцію та будівництво доріг. Це 340 кілометрів у п‘яти областях. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності", – сказав прем’єр.

Зокрема, було підписано наступні документи:

— Фінансова угода "Європейські дороги України ІІІ" (проект "Розвиток транс’європейської транспортної мережі") між Україною та Європейським інвестиційним банком на 450 млн євро.

— Меморандум про порозуміння між Кабінетом міністрів та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо спільної реалізації проекту "Розвиток транс’європейської транспортної мережі".

"Мета Меморандуму — розширення співробітництва та співпраці України та ЄБРР у підготовці програми фінансування на ще 450 млн євро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЄІБ та ЄБРР профінансують підвищення безпеки на українських дорогах.

Україна — один з лідерів розвитку авіації серед країн Європи

Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС.

Він повідомив, що аеропорт "Львів" за поточний рік прийняв вже 2 млн пасажирів, тоді як рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів.

"Ріст за рік складе понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", – заявив Криклій.

Нагадаємо, Криклій анонсував реконструкцію трьох аеропортів у 2020 році.

Moody's поліпшило прогноз рейтингів уряду України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".

Про це йдеться у пресрелізі агентства, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підтвердження рейтингів України "Caa1" відображає її значну зовнішню вразливість, хоча і показує ознаки поліпшення", – наголосили в агентстві.

Ключовими факторами для поліпшення прогнозу агентство назвало відновлення валютних резервів України, яке знижує зовнішню вразливість в контексті великих зовнішніх виплат, а також поліпшення макроекономічної стабільності країни і перспективи відновлення реформ, що підсилюють економічну стійкість країни.

Одночасно Moody's підтвердило рейтинг "Ca" з єврооблігацій сумою $3 млрд, які Україна продала Росії в грудні 2013 року і які є предметом спору в Лондоні між двома урядами через міжнародний збройний конфлікт. Крім того, агентство зберегло довгострокові страхові стелі в іноземній валюті та депозити України на рівні "B3" і "Caa2" відповідно, короткострокові – на рівні "Not Prime" (NP).

Moody's також залишило незмінними країнові стелі в місцевій валюті на рівні "B3".

Нагадаємо, Moody's назвало головний ризик для банківської системи України.

Засновник Uber продав половину своєї частки в компанії

Засновник сервісу онлайн-замовлення таксі Uber Тревіс Каланік за останні два тижні продав більше половини своєї частки в компанії.

Про це повідомояє БІЗНЕС із посиланням на Forbes.

Зазначається, що Каланік продав пакет акцій вартістю $578 млн. Спочатку він продав 22 млн акцій, які зберігалися в його трасті з благодійним залишком, за $610 млн. Потім – ще 30 млн акцій, що належали йому особисто, за $850 млн. Зараз Каланіку належить 44,8 млн акцій, або трохи менше 3% Uber.

"Після того, як 6 травня перестало діяти обмеження на продаж акцій, Каланік вже позбувся акцій на загальну суму в $1,46 млрд. Зняття обмеження дозволило співробітникам і керівництву вперше з травневого дебюту Uber на біржі продавати акції компанії", – пише видання.

Продаж акцій дозволяє засновнику сервісу отримати вільні кошти, які він може використовувати для інвестицій у свій новий бізнес – Cloud Kitchens.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, Тревіс Каланік інвестував понад $300 млн у підприємство Cloud Kitchens, яке створює кухні тільки для доставки їжі в центрі міст. У серпні 2019 року він також придбав в Нью-Йорку пентхаус вартістю $36,5 млн.

Водночас чинний генеральний директор Uber Дара Хосровшахі придбав ще 250 тис. акцій за $6,7 млн. Тепер йому належить трохи більше 1,5 млн акцій – менше 1% компанії.