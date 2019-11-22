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Ще 10 державних активів готують у концесію — прем'єр

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Кабінет міністрів України готує ще 10 державних активів на концесію.

Про це прем’єрміністр Олексій Гончарук розповів під час дискусії на першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства у Лондоні, інформує БІЗНЕС із посиланням на його Facebook.

"Концесії. Ми серйозно налаштовані на державно-приватне партнерство. Два пілотні проєкти — морські порти "Ольвія" та "Херсон" вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію", — зазначив Гончарук.

За його словами, процес підготовки об’єктів до приватизації також відбувається без проблем, і до кінця року уряд направить на малу приватизацію 500 держпідприємств. "Цього тижня ми вже передали більше 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за часи незалежності України! А вже на початку грудня ми презентуємо інвесторам в Лондоні перший список підприємств в рамках Road Show”, — додав прем’єрміністр.

Також він розповів, про запуск в наступному році великої приватизації. "Впевнений, у цьому напрямку у нас буде багато хороших інвестиційних історій. Наприклад, з приватизацією державного "Центренерго", — зазначив Гончарук.

Він запевнив учасників дискусії, що в Україні немає корупції на найвищому рівні, та висловив сподівання на її успішне подолання на всіх рівнях.

Нагадаємо:

уряд Олексій Гончарук Концесія