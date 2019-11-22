Силовики прийшли з обшуком в Одеський морський порт

Служба безпеки України проводить обшуки в Одеському морському порту та в Одеській філії Адміністрації морських портів України у зв'язку з укладенням фінансової операції, яка завдала шкоди державі на суму понад 54 млн грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що СБУ викрила фінансову оборудку при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту.

За версією слідства, посадові особи державного підприємства, ймовірно, за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб'єкта господарської діяльності 54 млн грн за виконання певних видів робіт.

"Згодом, шляхом укладення низки фіктивних договорів, зазначені кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми. При цьому роботи з реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконані", — розповіли в ГПУ.

Триває досудове розслідування. "Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків", — додали в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, 2 жовтня Міністерство інфраструктури України звільнило від виконання обов’язків директорів чотирьох морських портів. Міністр інфраструктури Владислав Криклій пригрозив "джихадом" недоброчесним представникам портової галузі.