Суд визнав законним рішення АМКУ щодо штрафування "Артемсолі"

Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність накладення Антимонопольним комітетом на ДП "Артемсіль" 13,77 млн грн штрафу за зловживання монопольним становищем у 2015-2017 роках.

Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету, інформує БІЗНЕС.

"21 листопада 2019 року, Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги ДП "Артемсіль". Залишив без змін рішення Господарського суду м. Києва, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог ДП "Артемсіль" про визнання частково недійсним рішення Комітету від 13.11.2018 № 621-р", – ідеться у повідомленні.

За даними Комітету, зазначеним рішенням визнано, що з січня 2015 року по березень 2017 року включно ДП "Артемсіль" займало монопольне (домінуюче) становище на ринках первинної реалізації солі для промислової переробки та солі кухонної.

В АМКУ нагадали, що у 2015-2016 роках "Артемсіль" зловживала монопольним становищем зокрема, застосовувала різні ціни за договорами купівлі-продажу і за дилерськими контрактами, які фактично були рівнозначними, а також безпідставно відмовляла в укладенні договорів купівлі-продажу солі з потенційними замовниками за відсутності будь-яких затверджених об’єктивних критеріїв, а також в укладенні дилерських контрактів з потенційними дилерами.

За вказані порушення на ДП "Артемсіль" накладено штраф у сукупному розмірі 13 373 052 грн.

Нагадаємо, 6 червня 2019 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог ДП "Артемсіль" про визнання частково недійсним рішення Комітету від 13 листопада 2018 року № 621-р.

Державне солевидобувне підприємство "Артемсіль" за підсумками 9 місяців 2019 року випустило 1,476 млн тонн солі, що на 7,8% більше запланованого показника і на 2,6% перевищує показник минулого року.