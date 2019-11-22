ЄІБ виділить гроші на зерносховища та сільгосптехніку в Україні

Європейський інвестиційний банк надасть фінансування на розширення інфраструктури зберігання зерна, придбання нової сільськогосподарської техніки та обладнання, а також залізничних вагонів для перевезення зерна.
Про це зазначається в повідомленні на сайті банку, інформує БІЗНЕС.
Відповідний проєкт рада директорів схвалила 14 листопада.
Згідно з інформацією на сайті ЄІБ, банк очікує, що завдяки реалізації проєкту буде створено 1100 додаткових постійних робочих місць для нових операцій, найнято 300 працівників на період будівництва і залучено 15-20 місцевих субпідрядних малих і середніх підприємств.
ЄІБ також зазначає, що ця операція покривається гарантією політичного ризику Євросоюзу для кредитів ЄІБ за межами ЄС.
Нагадаємо, український бізнес може отримати 20 млн євро від ЄІБ.