ЄІБ виділить гроші на зерносховища та сільгосптехніку в Україні

Європейський інвестиційний банк надасть фінансування на розширення інфраструктури зберігання зерна, придбання нової сільськогосподарської техніки та обладнання, а також залізничних вагонів для перевезення зерна.

Про це зазначається в повідомленні на сайті банку, інформує БІЗНЕС.

Відповідний проєкт рада директорів схвалила 14 листопада.

Згідно з інформацією на сайті ЄІБ, банк очікує, що завдяки реалізації проєкту буде створено 1100 додаткових постійних робочих місць для нових операцій, найнято 300 працівників на період будівництва і залучено 15-20 місцевих субпідрядних малих і середніх підприємств.

ЄІБ також зазначає, що ця операція покривається гарантією політичного ризику Євросоюзу для кредитів ЄІБ за межами ЄС.

Нагадаємо, український бізнес може отримати 20 млн євро від ЄІБ.