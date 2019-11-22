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Володимир Чеповий

23
Сб., лист.
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ЄІБ виділить гроші на зерносховища та сільгосптехніку в Україні

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Європейський інвестиційний банк надасть фінансування на розширення інфраструктури зберігання зерна, придбання нової сільськогосподарської техніки та обладнання, а також залізничних вагонів для перевезення зерна.

Про це зазначається в повідомленні на сайті банку, інформує БІЗНЕС.

Відповідний проєкт рада директорів схвалила 14 листопада.

Згідно з інформацією на сайті ЄІБ, банк очікує, що завдяки реалізації проєкту буде створено 1100 додаткових постійних робочих місць для нових операцій, найнято 300 працівників на період будівництва і залучено 15-20 місцевих субпідрядних малих і середніх підприємств.

ЄІБ також зазначає, що ця операція покривається гарантією політичного ризику Євросоюзу для кредитів ЄІБ за межами ЄС.

Нагадаємо, український бізнес може отримати 20 млн євро від ЄІБ.

Сільгосптехніка ЄІБ зерносховища