business head ads

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

23
Сб., лист.
24 Нові матеріали

АМКУ взяв паузу в справі про продаж "Мотор Січі"

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відклав винесення рішення щодо заявки китайської компанії Skyrizon та "Укроборонпрому" про купівлю контрольного пакету акцій заводу "Мотор Січ".

Про це заявив глава АМКУ Юрій Терентьєв, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на LIGA.net.

За його словами, Комітет вирішив відтермінувати оголошення рішення на два місяці на прохання "Укроборонпрому", який має намір подати додаткові документи у справі.

Передбачений законом термін для розгляду заявки закінчувався 21 листопада. Це випливає з протоколу зустрічі між представниками Skyrizon і української влади, яка відбулася 5 листопада в Офісі президента.

Нагадаємо:

  • 7 червня 2019 року в Антимонопольний комітет Україна в особі "Укроборонпрому" і китайські компанії Skyrizon і Xinwei подали заяву на концентрацію відповідно понад 25% і 50% акцій "Мотор Січі" з метою спільного управління і контролю над підприємством. У разі дозволу АМКУ на покупку, китайські інвестори пообіцяли внести до держбюджету $100 млн на розвиток авіабудівної галузі України.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", оскільки це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.
  • На початку листопада The Wall Street Journal повідомило, що Ерік Прінс, власник приватної військово-охоронної компанії і неформальний радник президента США Дональда Трампа, обговорює купівлю "Мотор Січі".

Довідка: АТ "Мотор Січ" — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

продаж АМКУ Мотор Січ