"Це маніпуляція": Бахматюк різко відреагував на оголошення в розшук у справі "VAB Банку"

Згідно з даними на сайті МВС, колишній власник "VAB Банку" Олег Бахматюк оголошений у розшук у справі про заволодіня стабілізаційним кредитом від Нацбанку. Сам бізнесмен заявляє, що здивований цією інформацією.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу", – заявив бізнесмен.

Він запевняє, що йому не вручили ні підозри, ні повістки. "Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі", – сказав Бахматюк.

Він повідомив, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах, в тому числі і в міжнародних.

Бізнесмен вчергове наголосив, що справа НАБУ щодо "VAB Банку" надумана. За його словами, заяви, зокрема від міжнародних партнерів, на підтримку експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука свідчать і про його невинуватість.

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