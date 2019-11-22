"Це маніпуляція": Бахматюк різко відреагував на оголошення в розшук у справі "VAB Банку"

Згідно з даними на сайті МВС, колишній власник "VAB Банку" Олег Бахматюк оголошений у розшук у справі про заволодіня стабілізаційним кредитом від Нацбанку. Сам бізнесмен заявляє, що здивований цією інформацією.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу", – заявив бізнесмен.
Він запевняє, що йому не вручили ні підозри, ні повістки. "Не можна вручати підозру, просто вивішуючи її на стовпі", – сказав Бахматюк.
Він повідомив, що його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах, в тому числі і в міжнародних.
Бізнесмен вчергове наголосив, що справа НАБУ щодо "VAB Банку" надумана. За його словами, заяви, зокрема від міжнародних партнерів, на підтримку експершого заступника голови НБУ Олександра Писарука свідчать і про його невинуватість.
Нагадаємо:
- 11-12 листопада НАБУ оголосило про підозри восьми особам та низці приватних компаній, афільованих із власниками "VAB Банку" у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого фінустанові Нацбанком у 2014 році. Серед підозрюваних — екс-власник "VAB Банку" Олег Бахматюк, якого підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191 ч.5) та у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 ч.3) Кримінального кодексу України.
- Також у справі фігурували Олександр Писарук, який в 2014—2015 роках був першим заступником голови НБУ, член ради НБУ Микола Каленський, ексдиректор гендпартамента банківського нагляду НБУ Алла Шульга, дії яких кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
- 15 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Олександра Писарука запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 5 млн грн без взяття під арешт.