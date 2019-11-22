Держава не віддасть "ПриватБанк", – Гончарук



Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у лондонському Королівському інституті з міжнародних справ, Chatham House, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Голос Америки.

"У нас є дуже чітке розуміння – у мене, у президента, в уряду, – що справа "ПриватБанку" є показовою про Україну для усього світу. Тому, звичайно, ми стоїмо на тому, що ні цей банк, ні кошти з нього не повинні бути повернені попереднім акціонерам", – сказав Гончарук.

За його словами, нова українська влада буде робити усе, щоб цей приклад став сигналом того, що в Україні все змінилося.

Він також заявив, що олігархи не мають впливу на уряд і президента України. Водночас, Гончарук визнав, що олігархи мають гучний голос, який лунає через засоби масової інформації в Україні і за кордоном, але це, за словами прем’єр-міністра, "лише показує те, що вони хочуть здаватися впливовими, а насправді їх вплив зменшується".

Серед способів скорочення негативного впливу приватних інтересів в українській економіці Гончарук назвав збереження незалежності Національного банку України, боротьбу з монополіями, особливо в інфраструктурі, а також, приватизацію державних підприємств і встановлення верховенства закону з допомогою нової реформованої системи судочинства.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

10 жовтня президент Володимир Зеленський пообіцяв захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".