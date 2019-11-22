Гончарук у Лондоні пояснив, чому зараз вигідно інвестувати в Україну

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук на Інвестиційному саміті ЄБРР пояснив чому зараз вигідно інвестувати в Україну.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресцентр ЄБРР.

"Ми – демократія, і ми пишаємося цим. Ми прихильні до ЄС. Ми боремося з корупцією. Інвестори виграють від нового законодавства про державно-приватне партнерство", – зазначив прем’єр.

У своєму Twitter Гончарук також закликав міжнародну спільноту інвестувати в Україну. "Сьогодні в Україні немає корупції на високому рівні. Я переконаний, що найближчим часом корупції взагалі не буде. Інвестуйте в Україну!" — написав він.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні, 22 листопада, бере участь в Інвестиційному саміті ЄБРР у Лондоні, де представники шістьох країн зібралися для обговорення інвестиційного клімату та інвестиційних можливостей Східного партнерства.

Нагадаємо президент України Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати в українську молодь, українські стартапи, мале та середнє підприємництво.