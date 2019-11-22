Китайці хочуть збудувати три заводи на Тернопільщині

Про це йшлося під час зустрічі мера Чорткова Володимира Шматька із чотирма представниками китайської компанії, котра готова інвестувати в Chortkiv-West сотні мільйонів доларів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міськради.

У першу чергу, йдеться про будівництво заводу з виробництва фруктози. Його орієнтовна площа складе 15 га. На ньому працюватиме близько 350 людей. У перспективі на території індустріального парку планується побудувати ще два заводи – з виробництва лізину (натуральної харчової добавки, здебільшого для тварин) та глютамінової кислоти (теж харчова добавка, яку використовують як підсилювач смаку). Для будівництва трьох заводів максимально може знадобитись 75 га землі. Загальна площа індустріального парку складає 87,68 га.

Згідно з розрахунками, будівництво трьох заводів повинно створити орієнтовно 1500-1800 робочих місць. Вартість будівництва одного заводу складає $200 млн.

Також сторони обговорили питання підведення комунікацій до промислової зони, зокрема електричних, газових, водних.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Чортківська міська рада затвердила Концепцію індустріального парку Chortkiv-West.

Згідно з концепцією, впродовж 2019-2026 років планується залучити до $450 млн інвестицій, а також створити близько 7300 нових робочих місць.