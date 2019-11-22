Світові металургійні гіганти скорочують виробництво

Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький, передає БІЗНЕС із посиланням на 24 канал.

"Якщо подивитися на світову карту виробників гірничо-металургійного комплексу, то "Арселор Міттал", наприклад, закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці і звільняє близько двох тисяч людей. Американська US Still теж 1800 осіб скорочує. "Тіссен Круп", найбільший німецький концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч осіб. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч осіб. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компаній намагається, щоб світова криза мінімально торкнулася людей", – зазначив Біленький.

За його даними, за останні два роки зарплати в галузі зросли більш ніж на третину. На сьогодні середня зарплата – близько 19 тис. гривень. "Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже сильно уповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя", – розповів Біленький.

Незважаючи на складну ситуацію на світових ринках, він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі, щоб не призвести до зупинки виробництва і згортання всіх програм з модернізації підприємств.

"Ми дуже часто зустрічаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроєктів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. В основному складається враження, що влада хоче якомога більше зібрати якихось віртуальних платежів у бюджет, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо зупиняться підприємства. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", – наголосив Біленький.

Нагадаємо, на початку жовтня 2019 року Дніпровський металургійний комбінат оголосив про зупинку основних виробничих потужностей через глобальну кризу на ринку металопродукції, зниження показників рентабельності і нестачі обігових коштів.