Глава ДФС отримав нового заступника

Про це свідчить урядове розпорядження від 15 листопада 2019 року, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Урядовий портал".

"Призначити Венцковського Дмитра Юрійовича заступником голови ДФС із 19 листопада 2019 року терміном на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - зазначено в документі.

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