Глава ДФС отримав нового заступника

Кабінет міністрів України призначив директора департаменту Державної податкової служби Дмитра Венцковського заступником голови Державної фіскальної служби (ДФС).
Про це свідчить урядове розпорядження від 15 листопада 2019 року, інформує БІЗНЕС із посиланням на "Урядовий портал".
"Призначити Венцковського Дмитра Юрійовича заступником голови ДФС із 19 листопада 2019 року терміном на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - зазначено в документі.
Нагадаємо:
- 14 липня президент України Володимир Зеленський закликав в.о. голови ДФС Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. Того ж дня Власов написав заяву на звільнення.
- 17 липня уряд звільнив Олександра Власова з посади в. о. голови ДФС.
- 23 липня ДФС отримала нового очільника.