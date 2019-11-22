За добу українські окуляри з кави зібрали на Kickstarter $11 тис.

Повністю органічні окуляри з кави та льону Ochis Coffee зібрали за добу $11 000 на Kickstarter.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Vector.

Оправа окулярів має запах кави, а дужки можна підлаштовувати для зручності. Лінзи захищають очі від ультрафіолету.

Також в складі використовують натуральний клей на базі соєвого масла. Після обробки на цифровому верстаті продукт шліфують вручну. У підсумку виходить міцна, легка і екологічна оправа. Вона розкладається в 100 разів швидше, ніж пластикова.

У компанії зазначають, що створенню перших робочих прототипів передував більш як рік експериментів щодо складу, тестів на міцність і функціональність оправ.

Кампанію зі збору коштів запустив киянин Макс Гавриленко. Збір коштів триває. При цьому спочатку власники Ochis Coffee планували зібрати $10 000.

Це не перша кампанія Ochis Coffee на Kickstarter. У минулому році сонячні окуляри бренду зібрали $13 343. Їхня ціна - $149.

Нагадаємо, спонсорам Kickstarter показуватимуть, куди витрачають гроші стартапи.