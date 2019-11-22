В Україні запустили онлайн-систему скарг на митницю

Про це повідомив глава відомства Максим Нефьодов у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Комунікація відбуватиметься виключно в електронній формі, та "людською мовою". "Новій митниці – нова онлайн-система скарг! Поки в тестовому режимі, тому вибачайте, якщо що. Але план такий: до 5 робочих днів на розгляд скарги щодо роботи нової митниці, спробуємо відповідати по суті, людською мовою, вся комунікація виключно в електронній формі", – написав Нефьодов.

За його словами, скарги будуть перенаправлятися в регіони, а на центральному рівні ДМС буде відслідковувати статистику та об’єктивність відповідей.Нефьодов, також застеріг людей від можливого заспамлення сервісу. "Але одразу кажу – це інструмент реакції на проблеми, а не спаму на кшталт "знизьте мита" чи "розкажіть, як імпортувати білих ведмедей". На таке відповідати не будемо", – наголосив він.

Головний митник додав, що з грудня планується інтегрувати систему в спільний Контактний Центр Кабміну. Система зараз знаходиться у тестовому режимі.

Перевірити онлайн-систему можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували 16 митниць нової служби.