У Мінекономіки назвали виставку ЕКСПО 2020 пріоритетом №1

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка вважає виставку ЕКСПО 2020, яка відбудеться 29-30 листопада в Дубаї, першочерговим пріоритетом.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку Українського Бізнес Хабу в Арабському світі.

"Зараз пріоритет номер один – ЕКСПО 2020. Україна будує свій національний павільйон. 29-30 листопада буду в Дубаї, перевірю хід будівництва, яке власне зараз по графіку починається", – сказав Качка.

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До участі у виставці запрошуються компанії, які вибудовують нові експортні стратегії та планують збільшити експортні потужності у нових регіонах.

Нагадаємо, за запрошенням віце-президента, прем’єрміністра ОАЕ та правителя емірату Дубай Україна візьме участь у виставці EXPO 2020. Для національного павільйону, де буде розміщено українську експозицію, організатори виставки відвели ділянку площею 1500 кв. м. Нашими сусідами будуть Велика Британія і Монако.