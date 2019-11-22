business head ads

Як покращити конкурентні позиції компанії на…

Ярослав Цвіркун

Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих…

Ірина Паламар

"Гнучкий" тренд. Чому феномен коворкінгів набирає…

Левон Папоян

Як перевести бізнес у "біле" поле?

Олег Тарарай

Створення БФР дає надію на об’єктивне…

В’ячеслав Черкашин

Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень…

Микола Горбачьов

Як турбо-зміни вплинуть на ринок нерухомості?

Дмитро Змієвець

Про проблему довгобудів: що варто врахувати…

Назар Бенч

У пошуках економічного прориву — 2

Володимир Чеповий

22
Пт., лист.
21 Нові матеріали

У Мінекономіки назвали виставку ЕКСПО 2020 пріоритетом №1

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка вважає виставку ЕКСПО 2020, яка відбудеться 29-30 листопада в Дубаї, першочерговим пріоритетом.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку Українського Бізнес Хабу в Арабському світі.

"Зараз пріоритет номер один – ЕКСПО 2020. Україна будує свій національний павільйон. 29-30 листопада буду в Дубаї, перевірю хід будівництва, яке власне зараз по графіку починається", – сказав Качка.

Читайте також: Україна на EXPO 2020

До участі у виставці запрошуються компанії, які вибудовують нові експортні стратегії та планують збільшити експортні потужності у нових регіонах.

Нагадаємо, за запрошенням віце-президента, прем’єрміністра ОАЕ та правителя емірату Дубай Україна візьме участь у виставці EXPO 2020. Для національного павільйону, де буде розміщено українську експозицію, організатори виставки відвели ділянку площею 1500 кв. м. Нашими сусідами будуть Велика Британія і Монако.

Тарас Качка ЕКСПО 2020