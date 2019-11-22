У Державній судноплавній компанії викрили оборудку з продажем майна

Правоохоронці викрили злочинну схему продажу майна Державної судноплавної компанії (Одеса). За попередніми даними, сума збитків може сягати кількох десятків мільйонів гривень.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Головне слідче управління Національної поліції України.

"За результатами комплексу процесуальних заходів працівники Головного слідчого управління Нацполіції встановили "схему", за якою були реалізовані майнові комплекси Державної судноплавної компанії за ціною, значно нижчою ринкової", – зазначили в Нацполіції.

За даними правоохоронці, з метою погашення заборгованості перед кредиторами частину майна компанії було виставлено на аукціон, зокрема, об’єкти нерухомості разом із земельними ділянками вздовж узбережжя Чорного моря в Одесі. Однак під час розміщення оголошення про проведення торгів було зазначено лише інформацію про споруди та їх вартість

Крім того, вартість об’єктів була зазначена нижче ринкової. Також у потенційних учасників була виключно одна доба, аби надати відповідні заявки про свою участь. "Такі умови аукціону суперечили нормам діючого законодавства", – зауважили в поліції.

У свою чергу, з переможцями аукціону керуючий санацією уклав три договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості без урахування наявних земельних ділянок.

У поліції наголосили, що земля, на якій розташовувалися споруди та які раніше були виділені у користування держкомпанії на підставі рішень Одеського виконавчого комітету, не була належним чином оформлена та зареєстрована посадовими особами судноплавної компанії.

"Скориставшись цим фактом, комерційні структури звернулися до органів виконавчої влади з заявою про надання даних ділянок у довгострокову оренду. В подальшому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений відповідний запис. Таким чином, внаслідок завідомо протиправних дій керуючий санацією Державної судноплавної компанії реалізував зазначене вище майно, чим було завдано чималих збитків", – повідомили в Нацполіції.

Остаточну сума збитків встановлять під час проведення досудового розслідування. Проте, за попередніми підрахунками, вона може сягати кількох десятків мільйонів гривень.

21 листопада працівники Головного слідчого управління Нацполіції провели низку обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях товарної біржі та держкомпанії.

"Наразі встановлено, що за юридичною адресою товарної біржі, яка організовувала проведення аукціону з продажу майна держкомпанії, знаходиться зовсім інша організація. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на об’єкти нерухомості та земельні ділянки накладено арешт", – повідомили правоохоронці.

Як зазначається, процесуальні заходи проводяться в межах кримінального провадження, відкритого за кількома статтями КК України, а саме – 190 (шахрайство), 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою), 358 (підроблення документів), 364 (зловживання службовим становищем) та 365-2 (зловживання повноваженнями особами, що надають публічні послуги).

Підозри учасникам оборудки будуть вручатися після аналізу вилучених документів та встановлення участі та ролі фігурантів у схемі.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Нацполіція викрила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство", чим було завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.