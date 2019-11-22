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Трансормація Бізнесу

Уряд шукає очільників Держенергоефективності та Держслужби експортного контролю

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Кабінет міністрів України звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за згодою сторін.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №1062 від 15 листопада, інформує БІЗНЕС.

Савчук очолював Держенергоефективності з 20 серпня 2014 року.

Іншим розпорядженням №1053-р уряд оголосив з 20 листопада конкурс на цю посаду на п'ять років із правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Заявки на конкурс приймаються до 2 грудня включно, а оцінювання кандидатів заплановане на 6 грудня.

Тимчасово виконуючою обов'язки глави Держенергоефективності призначена головний бухгалтер управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності агентства Олена Товстенко.

Крім того, розпорядженням №1052-р Кабмін оголосив конкурс на зайняття посади голови Державної служби експортного контролю, яку раніше очолював Денис Радов. 21 серпня 2019 року уряд звільнив його з займаної посади.

 

 

Кабмін Держенергоефективності