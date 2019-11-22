Tesla Cybertruck: Маск презентував електричний пікап з бронекузовом (ФОТО)

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на tjournal.

Ілон Маск заявив, що пікап може витримати кулю дев'ятиміліметрового калібру, адже для дверей використовується той самий сплав, що для ракет SpaceX. Щоб протестувати його міцність, глава Tesla попросив керівника по дизайну Франца фон Хольцхаузен вдарити по двері кувалдою кілька разів.



Потім Хольцхаузен протестував антивандальне скло, кинувши в нього металеву кульку. Обидва вікна пікапа не витримали удару. Маск відреагував: "Ми виправимо це на виробництві". Він також зазначив, що куля не потрапила в салон, а відлетіла убік.

На презентації також показали, як Cybertruck переміг Ford F150 в перетягуванні каната і Porsche 911 в гонці.

Cybertruck представили в трьох версіях: з одним, двома і трьома електромоторами. Старша здатна розігнатися до 96,6 кілометрів на годину за 2,9 секунди і може проїжджати на одному заряді до 805 кілометрів.Акумулятори дозволяють пікапу проїхати на одному заряді 650, 777 або 1295 кілометрів. Вантажопідйомність Cybertrack становить близько 1,5 тонни, він може буксирувати причіп вагою до 6,4 тонни.

Довжина вантажної платформи становить менше двох метрів, але туди змогли вмістити квадроцикл від Tesla.Пікап також отримав автопілот, адаптивну пневматичну підвіску, повний привід і автопарковку.

Найдешевша модель обійдеться в $39 990, модель з 300-мільним ходом - в $49990, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від $69990. Маск заявив, що пікап використовує електрику, і це дозволить знизити вартість експлуатації з середніх $780 в місяць до $570 на місяць.

Виробництво пікапів почнеться в кінці 2021 року дата старту продажів поки невідома.