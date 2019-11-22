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ЄБРР придбав акції трьох страхових компаній України

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Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) став власником 30% акцій FFHL Ukraine Holdings (ФФХ Україна), якій належать страхові компанії "Універсальна", АРКС та "АРКС Лайф".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ЄБРР. 

Зазначається, що інші 70% "ФФХ Україна" контролює Fairfax Financial Holdings Limited Group (Канада).

"Ця операція сприятиме консолідації власності на дуже фрагментованому страховому ринку України, підтримці ринкової конкуренції та зростанню, дасть змогу операційним компаніям отримати вигоду від володіння стратегічним страховим інвестором і підтримає розвиток небанківського фінансового сектору в Україні", — наголошують в ЄБРР.

Нагадаємо, ЄБРР спільно з Глобальним екологічним фондом профінансують програми підтримки розвитку біоенергетики в Україні на суму понад $50 млн.

Довідка: "ФФХ Україна" — холдингова компанія трьох дочірніх страхових компаній: "АРКС" (валова підписана страхова премія складає 1,891 млрд грн), "АРКС Лайф" (93 млн грн) і "Універсальна" (826 млн грн).

Загальний обсяг валових підписаних страхових премій, зібраних трьома компаніями у 2018 році, становить 2,811 млрд грн ($114 млн).

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