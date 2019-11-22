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Пт., лист.
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Зеленський пропонує єгипетському мільярдерові взяти участь у приватизації

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Президент Володимир Зеленський запропонував єгипетському мільярдерові, главі компанії Orascom Investment Holding Нагібу Онсі Савірісу розглянути можливість інвестування в Україну та участі в конкурсах на приватизацію.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

Єгипетський бізнесмен повідомив, що цікавиться можливістю інвестувати в Україну.  Зеленський, у свою чергу, розповів бізнесменові про процес проведення структурних реформ, спрямованих на залучення інвестицій в економіку.

 "Ми почали процес приватизації з себе — першими підприємствами, які передані на приватизацію, були саме ті підприємства, які підпорядковувалися Офісу президента. Серед них є цікаві об'єкти для інвестицій в нерухомість, зокрема — готелі "Україна" і "Дніпро". Оскільки у вашому портфоліо є низка дуже успішних проєктів у сфері туризму і готельного бізнесу, хочу запросити вас взяти участь в конкурсах на приватизацію. Також вам можуть бути цікаві туристичні об'єкти по всій Україні", — президент.

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 Крім того, Зеленський запропонував Савірісу розглянути можливість інвестування в банківський сектор України.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський інвестиції Orascom Investment Holding