Генеральний директор компанії "Велта" Андрій Бродський долучився до спільноти БІЗНЕС 100

Бізнесмен заявив, що ціль команди "Велта", яка на сьогодні займає 2% на світовому ринку титанової сировини, – розширити український сектор на міжнародному ринку та долучити власну країну до процесу створення нового, якісного майбутнього.

"Після пройденого шляху будівництва підприємства, нашу місію бачу в укріпленні надійного довгострокового партнерства, як з представниками глобального ринку, так і з українським суспільством, перед яким ми несемо відповідальність", — зазначив Андрій Бродський.

Він наголосив, що візія і цінності БІЗНЕС 100 цілком співпадають з його особистим баченням. "Мені цікаво бути візіонером. І в БІЗНЕС 100 я побачив деякі риси, прообрази того, що робиться десятками, а то й сотнями років в інших країнах. Мене надихають приклади таких бізнесменів-новаторів, як Ілон Маск таких бізнесменів-меценатів, як Білл Гейтс. Мені здається, що у БІЗНЕС 100 зібралося дуже цікаве товариство людей, які ставлять перед собою амбітні цілі, що співпадають з тими, які я ставлю перед компанією "Велта" і перед собою як особистістю, бізнесменом. Наші цінності співпадають", — заявив глава української компанії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2019 року до спільноти БІЗНЕС 100 долучився президент групи компаній Meest Group Ростислав Кісіль.

Довідка:

Компанія "Велта" володіє двома ресурсними активами — Бирзулівським та Лікарівським родовищами ільменіту, які розташовані в Новомиргородському районі на Кіровоградщині.

У червні 2007 року компанія отримала спецдозвіл на промислову розробку Бирзулівського родовища терміном на 20 років. Офіційно ГЗК був відкритий в грудні в 2011 року. Його номінальна потужність склала 185 тис. т ільменіту в рік. У 2013 році потужність ГЗК була збільшена до 270 тис. тонн за рахунок другої черги.

Ліцензію на геологорозвідку Лікарівського родовища "Веста" отримала в 2011 році. Очікується, що його ресурсна база ільменіту складе 3 млн т.

Нещодавно "Велта" отримала спецдозвіл на користування надрами Лікарівського родовища. Це дозволяє компанії почати будівництво гірничо-збагачувального комплексу.

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