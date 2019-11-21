Статистика дня: Названо області-лідери за обсягом незареєстрованих с/г земель

У Мінекономрозвитку оприлюдлили ТОП-5 областей УКраїни за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель.

Про це написав у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Так, перше місце за цим показником посідає Миколаївська область – 409 тис. га незареєстрованих земель. Далі йдуть:

- Одеська – 282 тис. га,

- Луганська – 270 тис. га,

- Запорізька – 265 тис. га,

- Херсонська – 263тис. га.

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