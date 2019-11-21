Статистика дня: Названо області-лідери за обсягом незареєстрованих с/г земель

У Мінекономрозвитку оприлюдлили ТОП-5 областей УКраїни за обсягом незареєстрованих сільськогосподарських земель.
Про це написав у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.
Так, перше місце за цим показником посідає Миколаївська область – 409 тис. га незареєстрованих земель. Далі йдуть:
- Одеська – 282 тис. га,
- Луганська – 270 тис. га,
- Запорізька – 265 тис. га,
- Херсонська – 263тис. га.
Читайте також:
Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання
Торгівля землею розшарує суспільство на правлячих багатіїв і жебраків
Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.
- Світовий банк підтримав відкриття ринку землі в Україні. Там переконані, що земельна реформа може прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік.
- 20 листопада Милованов презентував новий земельний портал.