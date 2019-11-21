FlixBus запустить в Україні перший "зелений" маршрут 

Німецька транспортна компанія FlixBus планує відкрити в Україні перший зелений брендований автобусний маршрут.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресанонс перевізника.

Проте у FlixBus поик не розкривають деталі маршруту — обіцяють розповісти на пресконфренції у грудні.

Нагадаємо, на початку червня 2019 року у Мінінфраструктури повідомили, що в Україну заходить найбільший і найдешевший автобусний перевізник Європи FlixBus.

Довідка: FlixBus — німецька транспортна компанія, що здійснює далекі пасажирські автобусні перевезення по всій Європі і США. Заснована в 2013 році. Штаб-квартира розташована у Берліні.

Щодня FlixBus виконує близько 350 тис. рейсів між європейськими містами з інтервалом в 30 хвилин. У 2018 році компанія перевезла 45 млн пасажирів.