Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за тиждень зріс на 1,7 млрд грн.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.
Обсяг вкладень нерезидентів у державні папери порівняно з початком року зріс на 98,8 млрд грн, або майже в 17 разів.
Відзначається, що частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.
Нагадаємо:
- За даними Нацбанку, обсяг вкладень іноземних інвесторів в українські ОВДП зріс на 8,05 млрд грн і станом на 26 вересня 2019 року досяг 97 млрд грн.
- У найближчій перспективі Україна планує перейти виключно на випуск гривневих ОВДП.
- 14 червня Нацбанк України дозволив нерезидентам брати кредити в гривні і укладати форварди для інвестування в ОВДП.
- 10 вересня у Мінфіні провели аукціон з продажу ОВДП, за підсумками якого залучили до бюджету 16,5 млрд грн.
- 7 листопада обсяг ОВДП, які перебувають у власності нерезидентів, перевищив 100 млрд грн.