Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за тиждень зріс на 1,7 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

Обсяг вкладень нерезидентів у державні папери порівняно з початком року зріс на 98,8 млрд грн, або майже в 17 разів.

Відзначається, що частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.

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