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Пт., лист.
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Частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%

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Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за тиждень зріс на 1,7 млрд грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України, інформує БІЗНЕС.

Обсяг вкладень нерезидентів у державні папери порівняно з початком року зріс на 98,8 млрд грн, або майже в 17 разів.

Відзначається, що частка нерезидентів на ринку ОВДП України зросла до 12,9%, в той час як на початок року цей показник був менше 1%.

Нагадаємо:

  • За даними Нацбанку, обсяг вкладень іноземних інвесторів в українські ОВДП зріс на 8,05 млрд грн і станом на 26 вересня 2019 року досяг 97 млрд грн.
  • У найближчій перспективі Україна планує перейти виключно на випуск гривневих ОВДП.
  • 14 червня Нацбанк України дозволив нерезидентам брати кредити в гривні і укладати форварди для інвестування в ОВДП.
  • 10 вересня у Мінфіні провели аукціон з продажу ОВДП, за підсумками якого залучили до бюджету 16,5 млрд грн.
  • 7 листопада обсяг ОВДП, які перебувають у власності нерезидентів, перевищив 100 млрд грн.

 

 

НБУ ОВДП