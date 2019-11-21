В уряді назвали найбільший виклик держави перед бізнесом

Великий виклик для України на наступні 30 років — знайти баланс прозорості та критеріїв, за якими держава має втручатися у бізнес.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, інформує БІЗНЕС із посиланням на AgroPortal.

Також він переконаний, що можна допустити того, щоб гроші платників податків, спрямовані на підтримку, несправедливо перейшли до кишень конкретних людей. "Я — за втручання, коли є чіткі сигнали, що ринок не працює. Підтримка є. Ми будемо покращувати її якість та підтримувати тих, хто створює робочі місця та платить податки", — стверджує Милованов.

За його словами, в Україні є промислові групи, які самостійно будують довгострокові плани. А є ті, хто лише чекає підтримки держави."Допомагати необхідно тим, хто намагається чесно конкурувати", — зазначив Милованов.

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"Якщо інші країни створюють нечесні умови, то українська держава має захищатися. Для цього повинна бути санкційна політика, дипломатія і фінансова підтримка. Головне, що ми робитимемо, — створюватимемо рівні правила гри всередині країни", — додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що "рівні правила гри для всіх стало своєрідним українським НЛО".