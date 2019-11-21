Уряд відсторонив керівництво АРМА

Кабінет міністрів відсторонив від виконання обов'язків керівництво Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі (Львівська область).

Про це у Facebook повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Уряд притягнув до дисциплінарної відповідальності керівництво АРМА за допущення зриву опалювального сезону в регіоні та відсторонив його від виконання обов'язків", — написав Гончарук.

За його даними, сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців Новояворівська почне надходити тепло.

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"У Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири пориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра", — поінформував очільник уряду.

Він додав, що майже всім працівникам почали погашати зарплатний борг.

Нагадаємо, обласна комісія з НС визнала зрив початку опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі на Львівщині надзвичайною ситуацією технологічного характеру.

Компанія "Гарант Енергія М", яка була призначена АРМА управителями ТЕЦ у зазначених містах, так і не змогла розпочати опалювальний сезон. Співробітники обох ТЕЦ відмовилися виходити на роботу, протестуючи проти боргів із зарплати за кілька місяців.