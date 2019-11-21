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В Україні продовжує зростати роздрібна торгівля

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Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-жовтні 2019 року зріс на 10,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України, інформує БІЗНЕС.

Згідно із даними, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Київській (на 19,73%), Вінницькій (на 19,2%), Тернопільській (на 17,2%) і Луганській (на 16,5%) областях. При цьому оборот роздрібної торгівлі у жовтні 2019 року у порівнянні з вереснем знизився на 8,7%, а у порівнянні з жовтнем 2018 року збільшився на 11%.

Нагадаємо, тіньова економіка досягла 47,2% від ВВП у минулому році.Найбільш тінізованими секторами економіки є роздрібна торгівля та будівництво, де масштаби тіньової економіки перевищують 50%, хоча, на відміну від інших секторів, саме тут в 2018 році відбулося зниження рівня тіньової економіки у порівнянні з 2017 роком.

 

 

економіка Бізнес-Варта роздрібна торгівля