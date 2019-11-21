"Це цвях на суднобудуванні": Керівник "НІБУЛОНа" розкритикував допуск іноземних суден до внутрішніх водних перевезень

Генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій Вадатурський розкритикував політику Міністерства інфраструктури, яке лобіює вільний допуск офшорних суден до каботажу на внутрішніх водних шляхах України.
Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Я вже звик і з посмішкою реагую на те, що нібито винний у неприйнятті українськими депутатами закону "Про внутрішній водний транспорт", у руйнуванні автошляхів, у нібито монопольному становищі на річках, що боюся конкуренції, заважаю відродженню національного суднобудування і багато іншого. Ці звинувачення якраз і лунають із вуст тих, хто сам нічого не зробив. Тепер Ви мене звинувачуєте в тому, що я вкидаю інформацію стосовно Вашого особистого життя", — написав Вадатурський, звертаючись до заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної.
Він заявив, що не підтримував дії керівництва Мінінфраструктури України при будь-якій владі і Клітіної, зокрема. "На мою думку, ви всі вміло використовували грантові кошти, втім ніяких позитивних конкретних результатів для країни немає. "Перемоги" у Фейсбуці не зараховуються. Я робив і роблю це все публічно, а не кулуарно. Просто звик до цивілізованих методів відстоювання інтересів. Тож мені навіть на думку не спадало переходити на особистості, тим паче у спосіб, в якому Ви мене звинувачуєте", — зауважив керівник "Нібулон".
За його словами, хоча міністерство виступає за лібералізацію перевезень внутрішніми водними шляхами, але насправді заводить на українські річки 40–50-річні судна-металобрухт, які за часів розпаду СРСР були виведені з державних структур в офшори без будь-яких умов. "Ви фактично лобіюєте ідею, щоб цей старезний флот мав економічну перевагу у 8 доларів США на тонні по відношенню до сучасного українського флоту (розрахунки на прикладі річкових перевезень на плечі Очаків – Кременчук – Очаків).
Арифметика тут проста. Іноземний флот, заходячи у внутрішні води:
- не платить акцизний податок на пальне і ПДВ, а значить в Україні процвітає контрабанда пального;
- не платить рентну плату за користування водними ресурсами;
- суднові команди якого працюють на офшорних суднах і на сплачують податки в Україні.
Ви за практично вільний допуск офшорних суден до каботажу на внутрішніх водних шляхах (ст. 56 проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-11 і тотожні за змістом законопроєкти № 1182, 1182-2). А це не лише відсутність належного захисту Державного прапору України на внутрішніх водних шляхах, але й грубе порушення міжнародного принципу взаємності доступу до ВВШ. У світі у свої внутрішні води пускають тільки переважно своїх", — заявив Вадатурський.
На його думку, ідея лібералізації внутрішніх вожних перевезень – "це цвях на суднобудуванні України". "Адже за таких умов судна просто невигідно будувати в Україні, а значить сотні тисяч суднобудівників будуть виїжджати за кордон у пошуках роботи. Ви за дозвіл скидати суднові стічні води в територіальному морі, на Дніпрі та Південному Бузі (від столиці до Вознесенська) без обмежень на ходу. Про це йдеться у пункті 2 частини 2 Прикінцевих положень (зміни до ст. 67) проєкту закону", — заявив очільник компанії.
Крім того, він вважає, що ініціативи Мінінфраструктури сприятимуть процвітанню незаконного добування піску в українських річках. "Мова про надання права компаніям безконтрольно здійснювати днопоглиблювальні роботи без дозволу екологічних служб та місцевої влади (ч. 3 ст. 15). А це однозначно призведе до забруднення цим вилученим ґрунтом і берегів, і вод річок, і знищення нерестилищ. Згадайте, що у донних ґрунтах річок Прип’яті, Десни і північної частини Дніпра є радіоактивні речовини – наслідок Чорнобильської катастрофи", — зауважив Вадатурський.
За його даними, компанія "Нібулон" вже транспортувала річками понад 10 млн тонн вантажів і на власному суднобудівному заводі збудувала з українського металу 76 сучасних суден, які ходять під прапором України.
"У будь-якій цивілізованій країні розумні люди, а тим більше чиновники з державницькою позицією, оцінили б таке починання і попросили б поділитися цим досвідом. Як, до речі, це вже роблять наші послідовники – представники українського бізнесу. Натомість українські чиновники в гонитві за власними амбіціями відстоюють сумнівні корпоративні інтереси...У Вас, Олександро, добре виходило поширювати про нас плітки та шантажувати нашу компанію тим, що звернетеся у міжнародні фінансові інститути, щоб вони не давали нам коштів, і це при тому, що наша компанія вже інвестувала понад 2,1 млрд доларів в економіку України. А тепер Ви ще й намагаєтеся перекласти результати своєї бездіяльності на чужі плечі", — підсумував Вадатурський.
Нагадаємо, 6 вересня у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №1182-1 про внутрішній водний транспорт. За даними Мінінфраструктури, документ передбачає повну лібералізацію ринку, збільшення обсягу річкового транспортування для комерційних товарів у три рази (до обсягів перевезення 30 млн т у 2025 році), створення фінансової та організаційної структури для задоволення потреб у капітальних інвестиціях та імплементацію норм ЄС у законодавство України.
Довідка: ТОВ СП "НІБУЛОН" – судноплавна компанія, яка була створена у 2009 році з початком реалізації патріотичної інвестиційної програми з відродження Дніпра та інших річок як транспортних судноплавних артерій України. Компанія є одним із вітчизняних лідерів з нарощування тоннажу та оновлення флоту, який станом на січень 2019 року налічував 71 одиницю.
У 2018/19 маркетинговому році компанія "Нібулон" перевезла внутрішніми водним шляхами понад 3,5 млн тонн різноманітних вантажів, збільшивши обсяг перевезень на 40%.