"Це цвях на суднобудуванні": Керівник "НІБУЛОНа" розкритикував допуск іноземних суден до внутрішніх водних перевезень

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Я вже звик і з посмішкою реагую на те, що нібито винний у неприйнятті українськими депутатами закону "Про внутрішній водний транспорт", у руйнуванні автошляхів, у нібито монопольному становищі на річках, що боюся конкуренції, заважаю відродженню національного суднобудування і багато іншого. Ці звинувачення якраз і лунають із вуст тих, хто сам нічого не зробив. Тепер Ви мене звинувачуєте в тому, що я вкидаю інформацію стосовно Вашого особистого життя", — написав Вадатурський, звертаючись до заступниці міністра інфраструктури Олександри Клітіної.

Він заявив, що не підтримував дії керівництва Мінінфраструктури України при будь-якій владі і Клітіної, зокрема. "На мою думку, ви всі вміло використовували грантові кошти, втім ніяких позитивних конкретних результатів для країни немає. "Перемоги" у Фейсбуці не зараховуються. Я робив і роблю це все публічно, а не кулуарно. Просто звик до цивілізованих методів відстоювання інтересів. Тож мені навіть на думку не спадало переходити на особистості, тим паче у спосіб, в якому Ви мене звинувачуєте", — зауважив керівник "Нібулон".

За його словами, хоча міністерство виступає за лібералізацію перевезень внутрішніми водними шляхами, але насправді заводить на українські річки 40–50-річні судна-металобрухт, які за часів розпаду СРСР були виведені з державних структур в офшори без будь-яких умов. "Ви фактично лобіюєте ідею, щоб цей старезний флот мав економічну перевагу у 8 доларів США на тонні по відношенню до сучасного українського флоту (розрахунки на прикладі річкових перевезень на плечі Очаків – Кременчук – Очаків).

Арифметика тут проста. Іноземний флот, заходячи у внутрішні води:

- не платить акцизний податок на пальне і ПДВ, а значить в Україні процвітає контрабанда пального;

- не платить рентну плату за користування водними ресурсами;

- суднові команди якого працюють на офшорних суднах і на сплачують податки в Україні.

Ви за практично вільний допуск офшорних суден до каботажу на внутрішніх водних шляхах (ст. 56 проєкту закону "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-11 і тотожні за змістом законопроєкти № 1182, 1182-2). А це не лише відсутність належного захисту Державного прапору України на внутрішніх водних шляхах, але й грубе порушення міжнародного принципу взаємності доступу до ВВШ. У світі у свої внутрішні води пускають тільки переважно своїх", — заявив Вадатурський.

На його думку, ідея лібералізації внутрішніх вожних перевезень – "це цвях на суднобудуванні України". "Адже за таких умов судна просто невигідно будувати в Україні, а значить сотні тисяч суднобудівників будуть виїжджати за кордон у пошуках роботи. Ви за дозвіл скидати суднові стічні води в територіальному морі, на Дніпрі та Південному Бузі (від столиці до Вознесенська) без обмежень на ходу. Про це йдеться у пункті 2 частини 2 Прикінцевих положень (зміни до ст. 67) проєкту закону", — заявив очільник компанії.

Крім того, він вважає, що ініціативи Мінінфраструктури сприятимуть процвітанню незаконного добування піску в українських річках. "Мова про надання права компаніям безконтрольно здійснювати днопоглиблювальні роботи без дозволу екологічних служб та місцевої влади (ч. 3 ст. 15). А це однозначно призведе до забруднення цим вилученим ґрунтом і берегів, і вод річок, і знищення нерестилищ. Згадайте, що у донних ґрунтах річок Прип’яті, Десни і північної частини Дніпра є радіоактивні речовини – наслідок Чорнобильської катастрофи", — зауважив Вадатурський.

За його даними, компанія "Нібулон" вже транспортувала річками понад 10 млн тонн вантажів і на власному суднобудівному заводі збудувала з українського металу 76 сучасних суден, які ходять під прапором України.

"У будь-якій цивілізованій країні розумні люди, а тим більше чиновники з державницькою позицією, оцінили б таке починання і попросили б поділитися цим досвідом. Як, до речі, це вже роблять наші послідовники – представники українського бізнесу. Натомість українські чиновники в гонитві за власними амбіціями відстоюють сумнівні корпоративні інтереси...У Вас, Олександро, добре виходило поширювати про нас плітки та шантажувати нашу компанію тим, що звернетеся у міжнародні фінансові інститути, щоб вони не давали нам коштів, і це при тому, що наша компанія вже інвестувала понад 2,1 млрд доларів в економіку України. А тепер Ви ще й намагаєтеся перекласти результати своєї бездіяльності на чужі плечі", — підсумував Вадатурський.

Нагадаємо, 6 вересня у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №1182-1 про внутрішній водний транспорт. За даними Мінінфраструктури, документ передбачає повну лібералізацію ринку, збільшення обсягу річкового транспортування для комерційних товарів у три рази (до обсягів перевезення 30 млн т у 2025 році), створення фінансової та організаційної структури для задоволення потреб у капітальних інвестиціях та імплементацію норм ЄС у законодавство України.

Довідка: ТОВ СП "НІБУЛОН" – судноплавна компанія, яка була створена у 2009 році з початком реалізації патріотичної інвестиційної програми з відродження Дніпра та інших річок як транспортних судноплавних артерій України. Компанія є одним із вітчизняних лідерів з нарощування тоннажу та оновлення флоту, який станом на січень 2019 року налічував 71 одиницю.

У 2018/19 маркетинговому році компанія "Нібулон" перевезла внутрішніми водним шляхами понад 3,5 млн тонн різноманітних вантажів, збільшивши обсяг перевезень на 40%.