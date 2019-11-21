У Зеленського озвучили термін проведення земельного референдуму

Про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтрефакс-Україна.

"Думаю, що з пакетом народовладдя, якщо ми приймемо його до кінця цього року, то, очевидно, що в 2020 році цей референдум можна буде провести. Технологічно для всеукраїнського референдуму все, що нам потрібно, це винести питання, яке має затвердити Верховна Рада", — зазначив Роман Лещенко.

Також він спростував фейки про референдум щодо іноземців в 2024 році.

"Люди керуються першим читанням законопроєкту та його перехідними положеннями. Але це питання не буде відкладатися. Тому що законопроєкт голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Миколи Сольського №2178-10 – це модифікований варіант урядового законопроєкту. Той законопроєкт Кабміну передбачав, що ті іноземці, які вже працюють в Україні, матимуть можливість купити землю. А тепер вони матимуть право і надалі орендувати ту землю, на якій працюють, але ми їм не даємо право купити", — додав Роман Лещенко.

Уповноважений президента з питань землі запевнив, що у будь-якому випадку, іноземців на первинному етапі не буде, і все одно законом буде передбачений всеукраїнський референдум.

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