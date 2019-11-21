У Зеленського озвучили термін проведення земельного референдуму

Земельний референдум щодо можливості продажу сільгоспземель іноземцям можуть провести у 2020 році.
Про це повідомив уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, інформує БІЗНЕС із посиланням на Інтрефакс-Україна.
"Думаю, що з пакетом народовладдя, якщо ми приймемо його до кінця цього року, то, очевидно, що в 2020 році цей референдум можна буде провести. Технологічно для всеукраїнського референдуму все, що нам потрібно, це винести питання, яке має затвердити Верховна Рада", — зазначив Роман Лещенко.
Також він спростував фейки про референдум щодо іноземців в 2024 році.
"Люди керуються першим читанням законопроєкту та його перехідними положеннями. Але це питання не буде відкладатися. Тому що законопроєкт голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Миколи Сольського №2178-10 – це модифікований варіант урядового законопроєкту. Той законопроєкт Кабміну передбачав, що ті іноземці, які вже працюють в Україні, матимуть можливість купити землю. А тепер вони матимуть право і надалі орендувати ту землю, на якій працюють, але ми їм не даємо право купити", — додав Роман Лещенко.
Уповноважений президента з питань землі запевнив, що у будь-якому випадку, іноземців на первинному етапі не буде, і все одно законом буде передбачений всеукраїнський референдум.
Нагадаємо:
- 11 листопада президент Володимир Зеленський запропонував провести всеукраїнський референдум щодо ринку землі.
- 13 листопада Верховна Рада України ухвалила у першому читанні запронований президентською партією "Слуга народу" законопроєкт № 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- За даними міністра економіки Тимофія Милованова, до законопроєкту № 2178-10 про ринок землі внесуть правки щодо проведення всеукраїнського референдуму.
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що референдум щодо ринку землі може відбутись раніше 2024 року.