В Україні запустять сервіс для аналізу судових рішень у сфері публічних закупівель

Платформа відкритих даних Опендатабот разом Трансперенсі Інтернешнл Україна розробляють безкоштовний інструмент для аналізу судової практики у сфері публічних закупівель. Дані з Єдиного державного реєстру судових рішень будуть інтегровані з інструментами DOZORRO.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Опендатабот.

Розробники DOZORRO передбачають, що це дозволить оцінити ефективність судової практики Державної аудиторської служби України. Наприклад, щодо оскарження компаніями висновків моніторингу закупівель або накладення штрафів на членів тендерних комітетів за порушення. Повідомляється, що у судовому реєстрі за останні три роки накопичилось близько 7 тис. документів щодо роботи державних аудиторів.

Окрім цього компанії, що ведуть торги з державою, зможуть проаналізувати судову практику, вивчити кращі практики та оцінити свої шанси на перемогу в суді. "Наприклад, коли мова йде про оскарження рішень Антимонопольного комітету України, зокрема Постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. З 2016 року таких судових документів є близько 5 тисяч", — зазначили розробники.

У планах у розробників DOZORRO — додати у публічний модуль аналітики ProZorro прив’язку тендера до судового реєстру. Відтак, з’явиться додатковий індикатор для оцінки ризиків учасників та замовників у публічних закупівлях.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада схвалила нову редакцію Закону України "Про публічні закупівлі".