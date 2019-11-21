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Чт., лист.
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Україна спільно з Францією запустили проєкт діджиталізації сільгоспвиробництва

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Французькі експерти за підтримки економічної служби посольства Франції в Україні працюють над розробкою проєкту, яка дозволить здійснювати управління виробництвом зернових із врахуванням змін клімату.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Інна Мєтєлєва обговорила з керівником економічної служби посольства Франції в Україні та представниками технологічної компанії впровадження в Україні проєкту діджиталізації виробництва сільськогосподарської продукції.

Під час зустрічі французькі експерти представили програму використання французьких новітніх технологій на базі пілотного господарства, які нададуть можливість покращити виробництво та забезпечувати відслідковуваність виробництва насіння та сільгосппродукції, покращити менеджмент сільськогосподарського виробництва у зв’язку з кліматичними змінами.

Наразі французькі експерти за підтримки економічної служби посольства Франції в Україні працюють над розробкою проєкту, метою якого є створення інтегрованої структури послуг (мережа LPWAN – система збору даних, датчики, зберігання даних, моделювання, відслідковуваність), яка дозволить здійснювати управління виробництвом зернових з врахуванням змін клімату та з забезпеченням відслідковуваності.

"Наступним етапом буде деталізація потенційних напрямів співпраці", – йдеться в повідомленні.

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