Мінцифри вперше проводить державний конкурс у Facebook 

У Міністерстві цифрової трансформації шукають обличчя для презентації електронного посвідчення водія через Facebook.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Міністерств шукає людину, фото якого буде розміщено в демоверсії електронного цифрового водійського посвідчення. Конкурс проводять напередодні презентації додатку Дія. "Хочете стати обличчям цифрової держави? Вас впізнаватимуть десятки мільйонів людей", — обіцяє Федоров.

Щоб залишити заявку на перший державний конкурс в Facebook потрібно прикріпити своє фото в коментарях до посту Федорова. Команда міністерства визначить переможця з 10 лідерів.

"Нам потрібно знайти людину до 14:00 найближчої суботи", — попередив міністр.