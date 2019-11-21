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Мінцифри вперше проводить державний конкурс у Facebook 

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У Міністерстві цифрової трансформації шукають обличчя для презентації електронного посвідчення водія через Facebook.

Про це повідомив міністр  цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Міністерств шукає людину, фото якого буде розміщено в демоверсії електронного цифрового водійського посвідчення. Конкурс проводять напередодні презентації додатку Дія. "Хочете стати обличчям цифрової держави? Вас впізнаватимуть десятки мільйонів людей", — обіцяє Федоров.

Щоб залишити заявку на перший державний конкурс в Facebook потрібно прикріпити своє фото в коментарях до посту Федорова. Команда міністерства визначить переможця з 10 лідерів.

"Нам потрібно знайти людину до 14:00 найближчої суботи", — попередив міністр.

 

Facebook Мінцифри Федоров